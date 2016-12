Rebellion, la nuova bestia da regata firmata Carkeek

Rebellion, il terzo Carkeek 40 Mk II, costruito da Premier Composites Technologies e varato all’inizio della primavera, è pronto a regatare in Inghilterra. Si tratta di una barca, quella dell’armatore Stewart Whitehead, decisamente high-performance. L’imbarcazione, nata per essere competitiva sia in IRC che in HPR (High Performance Rule) è stata realizzata dal design team di Carkeek Design Partners e costruita in infusione in carbonio ultraleggero.

L’albero è in carbonio, la randa square top, strallo idraulico, ampio pozzetto in configurazione da regata. Prima di gridare “al capolavoro rivoluzionario” vediamo come si comporterà ai campionati nazionali IRC inglesi, alla Cowes Week e alle RORC Channel Races (qualificazioni per il Fastnet). Lo scafo, planante, quindi con un baglio massimo spostato molto verso poppa, è stato studiato per dare il meglio di sé in condizioni di vento compreso tra gli 8 e i 15 nodi. Lo scafo pesa pochissimo: soltanto 3897 kg! www.carkeekdesignpartners.com

