Perché una barca ci fa innamorare? Non sono solo le linee o il disegno della tuga, non sono le vittorie o la sua velocità. è tutta una questione di cuore. Abbiamo scelto 100 barche di ogni tipo e misura che hanno fatto, la storia della vela e ancora oggi emozionano. Nel numero di marzo del Giornale della Vela vi abbiamo presentato, dal 3 a 109 metri, le 100 barche mitiche che hanno fatto la storia dello yachting, segnalandovi il nome della barca o del modello, la lunghezza fuoritutto, l’anno di costruzione e il progettista, oltre alla motivazione della nostra scelta. Ora qui ve le riproponiamo e vi invitiamo: se pensate che ci siamo dimenticati qualcuno, segnalateci nei commenti la vostra “Barca mitica” preferita. La pubblicheremo nei prossimi numeri del Giornale della Vela!

LE 100 MITICHE DA 3 109 METRI

Moth Mach 2

3,35 m. • 2008

McDougall

Piccola, leggerissima, volante. E divertente. Ha portato una ventata di novità nel mondo delle piccole.

Dinghy

3,66 m. • 1913

George Cockshott

Immortale, ha estimatori in tutto il mondo e ha avuto un ruolo primario nella diffusione della vela.

49er

4,99 m. • 1995

Bethwaite

La più spettacolare delle classi olimpiche, capace di prestazioni incredibili.

Wildcat

5,46 m. • 2007

Il catamarano che ha soppiantato il mitico Hobie 16, acrobatico e potentissimo.

Meteor

6 m. • 1968

Van De Stadt

Appena varato, ebbe un successo mostruoso, con oltre mille esemplari naviganti. è diffusissimo anche in Italia.

FD

6,05 m. • 1951

Van Essen/Gulcher

Per la prima volta si regatò al trapezio. E fu rivoluzione.

Muscadet

6,4 m. • 1963

Harlé

Una barca a spigolo vivo progettata da uno dei padri della vela francese. Ne furono costruiti oltre mille esemplari dal ’63 al ’79.

Té Salt CR

6,5 m. • 1998

Felci

Il Mini all’italiana: in tanti lo hanno scelto persino per girare il mondo con pochi soldi.

Silver

Shamrock III HT

6,61 m. • 1977

Holland

Una delle prime barche della storia a utilizzare i rinforzi in carbonio. Un vero precursore.

Star

6,92 m. • 1910

Sweisguth

La più famosa delle classi olimpiche (purtroppo ex) è immortale. E a noi italiani ricorda il mitico Agostino Straulino e il suo oro del 1952.

45 South (Quarter Ton)

7,26 m. • 1975

Farr

Bruce Farr è diventato un grande proprio con questo velocissimo Quarter Ton, poi copiato in tutto il mondo.

Melges 24

7,3 m. • 1993

Reichel&Pugh

Piano velico potente, scafo leggero, fantastico alle portanti, è uno dei monotipi più veloci e impegnativi mai costruiti.

J24

7,32 m. • 1977

Johnstone

E’ il monotipo più diffuso al mondo con i suoi oltre 7000 scafi prodotti dal lontano 1977.

Archambault Surprise

7,65 m. • 1977

Joubert/Nivelt

Con 35 anni di storia e oltre 1200 esemplari naviganti, è una delle barche da regata più longeve della storia.

Hboat

8,28 m. • 1967

Groop

Monotipo prodotto in oltre 5000 scafi, era velocissimo per l’epoca. I modelli più vecchiotti hanno persino gli interni abitabili.

Galiote

8,3 m. • 1970

Finot

Semplice, essenziale, indistruttibile. Ci sarà stato un motivo se la scuola dei Glénans l’aveva scelta per i corsi.

Eryd Open

8,7 m. • 2009

Rossi

Uno degli emblemi dei daysailer customizzabili italiani, pronto a passare dalla rada alla… regata.

Skiff 18ft

8,9 m. • 1892

Pochi lo sanno, ma il primo 18ft risale all’800, quando si regatava nella baia di Sydney, prima di diventare fenomeno mondiale.

Comar Comet 910

9,1 m. • 1973

Van De Stadt/Finot

Il piccolo Comar è adatto alla crociera, ma ha anche prestazioni brillanti. Forse la barca italiana più venduta.

Ziggurat

9,16 m. • 1976

Vallicelli

Fu il primo progetto di successo di Andrea Vallicelli: un half tonner difficile da battere in regata, dotato di ben sette cuccette.

Dufour Arpège

9,25 m. • 1967

Dufour

Non poteva mancare il modello che introdusse la costruzione in serie nella nautica. Ne sono stati prodotti ben 1500 esemplari dal ’67 al ’76.

Saffier SC10

10 m. • 2011

Un gioiellino olandese dalle linee classiche che può ospitare fino a tre persone in cuccetta.

Villanella

10 m. • 1971

Carcano

Il mitico progettista Giulio Cesare Carcano con questa barca vinse un Two Ton Cup nel 1971. Leggerissima, era costruita in lamellare incrociato di mogano.

Rustler 33

10,36 m. • 2012

Jones

Linee classiche, un open space con dinette e cuccetta doppia a prua, cucinotto e bagno per questa sinuosa inglesina.

Gambare

10,44 m. • 1973

Peterson

Sgraziato, poco elegante, ma velocissimo. Costruito in strip planking, rivoluzionò il mondo delle regate. E Peterson divenne mito.

Jimini Cricket

10,97 m. • 1975

Farr

Bruce Farr introduce un nuovo stile: la lama di deriva si fa sempre più profonda, abbinata a pale del timone molto potenti. E il mondo della vela si adegua.

Island Packet Estero

11,1 m. • 2010

Johnson

Incarna il concetto dei chiglia lunga americana: un macinamiglia con fiocco bomato…

Italia 10.98

11,29 m. • 2010

Cossutti

La prima barca di un cantiere tutto italiano (già dal nome) che in pochi anni è diventato un punto di riferimento a livello mondiale.

Santa Cruz 37

11,32 m. • 2010

Kernan

Un racer-cruiser a tutti gli effetti: leggero, con armo allungato, velocissimo e vincente.

Spirit 37

11,4 m. • 1993

Una delle barche più eleganti degli utlimi vent’anni: non lasciatevi ingannare dalle linee classiche, l’opera viva è assai moderna.

IMX 38

11,4 m. • 1995

Jeppesen

Un progetto aggressivo, ma allo stesso tempo molto intelligente. L’abbiamo scelto come simbolo della monotipia “d’altura”.

Alpa 11.50

11,5 m. • 1969

S&S

Nei dieci anni durante i quali è rimasto in produzione ha fatto innamorare una (o più) generazioni. Nato da un progetto del mitico studio Sparkman &Stephens, ha grandi slanci e baglio ridotto.

A Scow

11,58 m. • 1900

Johnson

Molto diffuso tra i laghi americani, è un vero e proprio derivone di 38 piedi con due timoni, dotato di prua tronca e fondo piatto. Una chicca? Raggiunge i 30 nodi.

Lagoon 400 S2

11,97 m. • 2009

VPLP/Nauta

Il catamarano che, grazie allo studio Nauta, ha rotto gli schemi dell’abitabilità: interno ed esterno sono un tutt’uno, grazie alla presenza di grandi porte a vetri scorrevoli che “scompaiono”. Ha segnato il mondo dei catamarani in questi ultimi anni.

Grand Soleil 39

11,98 m. • 1983

Jezequel

La barca italiana senza tempo per definizione, con le sue classiche linee filanti e pulite. Prodotto in sette anni e duecento esemplari, ha forme così eleganti che all’estero era nota come “Spaghetti Swan”.

Dehler 39 SQ

11,99 m. • 2005

Linee classiche ma moderne, incarna il carattere dei cruiser racer che hanno reso celebre il cantiere tedesco in tutto il mondo.

Tofinou 12

11,99 m. • 2009

Joubert/Nivelt

L’emblema del daysailer per pochi, dello splendido giocattolo di lusso che ha fatto innamorare persino un archistar come Philippe Starck, che ne ha disegnato una versione speciale.

Beneteau First 40.7

11,99 m. • 2003

Farr

Uno dei progetti più vincenti di Bruce Farr, una barca di serie che ancora oggi si fa rispettare in regata, fino ad aggiudicarsi le grandi classiche. Ne sono stati prodotti 600 esemplari.

Pogo 40

12,19 m. • 2005

Finot-Conq

Se sognate l’oceano, ecco la barca che amate. Veloce, sicuro, divertente, non concede spazio a fronzoli. Nato per regatare con i Class 40, oggi è disponibile anche in una versione più crocieristica.

Brava

12,2 m. • 1983

Vallicelli

La prima barca della fortunata serie di Brava, armata da Pasquale Landolfi, si portò a casa l’oro al Fastnet del 1983. Nessun equipaggio italiano ce l’aveva fatta. Soprattutto, vinse sia in tempo reale sia in tempo compensato.

Sly 42

12,4 m. • 2007

Lostuzzi

Un modello che ha segnato un nuovo concetto di barche italiane, con quello spirito minimal e l’attenzione tutta volta alle prestazioni. E che leggerezza!

Brenta B42

12,4 m. • 2008

Brenta

Easy sailing ed eleganza sono i tratti distintivi della linea di questo daysailer disegnato da Luca Brenta. Tutte le manovre si gestiscono direttamente dalla colonnina del timone. E che potenza: 100 mq di vela per divertirsi senza bisogno di equipaggio.

Farr 40

12,42 m. • 1996

Farr

Uno dei monotipi di maggior successo disegnato da Bruce Farr, che ancora oggi ha un enorme mercato dell’usato, a prezzi anche molto variabili. Ma se avete pazienza e volete una barca con cui divertirvi, eccola qui.

Amel Super Maramu

12,6 m. • 1988

Carteau/Amel

Innegabilmente, la barca che incarna il sogno di ogni giramondo. Facile da manovrare nonostante i suoi due alberi, è stata prodotta in oltre quattrocento esemplari. C’è chi la ama e chi la odia per qual suo profilo un po’ così… Noi la amiamo.

Police Car

12,8 m. • 1979

Dubois

All’Admiral’s Cup 1979, durante una poppa con oltre 30 nodi d’aria, mentre gli altri straorzano, questo progetto procede indomito. Il progettista inglese allungò il galleggiamento, ridusse il piano velico, potenziò le sezioni di poppa. Influenzando generazioni di progettisti.

X-362 Sport

12,97 m. • 1993

Jeppesen

Quando Niels Jeppesen varò l’X-362 classic, pensava a una barca adatta alla crociera in famiglia. I successi in regata lo spinserò a osare e a varare la versione Sport, con chiglia e timone modificati e albero maggiorato. Il miracolo? Rimase una barca facile da timonare.

Hinckley DS 42

12,99 m. • 2007

Niente da dire: gli americani con le barche dalle linee classiche sanno cosa fare. L’eleganza di questo tredici metri è l’eleganza del cantiere stesso, un omaggio a chi ha fatto delle linee rétro uno stile di vita.

Marisa

13,4 m. • 1987

Brenta

Fu una delle sorprese della stagione 1987, diventando trampolino di lancio per il giovane designer Luca Brenta. Marisa è stata una delle prime barche realizzate in tessuti ibridi kevlar-carbonio preimpregnati e anima in Nomex.

Contest 45 CS

13,7 m. • 2007

Nissen

Pozzetto centrale, grande solidità costruttiva, interni con armatoriale a poppa. Un modello emblematico che spiega come il cantiere olandese sia riuscito a inserirsi alla grande nella sfida dei bluewater di stampo nordico.

Swan 45

13,83 m. • 2001

Frers

Capolavoro assoluto di German Frers. questo scafo sfornato da Nautor nel 2011 è un concentrato di prestazioni ed eleganza.

Solaris One

14 m. • 1983

Peterson

Grazie a questo progetto dell’americano Doug Peterson, il cantiere italiano Se.Ri.Gi salì ai vertici della cantieristica mondiale. Quattordici metri di solidità e spazi interni così ben distribuiti da fare scuola anche negli anni successivi.

Decision 35

14,09 m. • 2004

Schmidt

I catamarani sportivi firmati “Suisse”. Un progetto interessante, nato anche grazie alla vittoria di Alinghi in Coppa America e che ha nel carbonio la sua caratteristica.

Bavaria 46

14,48 m. • 1994

J&J

Nella seconda metà degli Anni ’90, cercando una barca in charter di quattordici metri, molto probabilmente avreste trovato questa. Quattro cabine, fiocco e randa avvolgibili, pozzetto ampio e dotato di tavolo fisso centrale, prendisole da “megayacht”.

Hallberg-Rassy 46

14,71 m. • 1995

Frers

Se una barca viene mantenuta in produzione per dieci anni, qualcosa vorrà pur dire. Questo modello con pozzetto centrale è ancora oggi considerato uno degli esemplari più riusciti del mitico cantiere svedese.

Beneteau Sense 50

14,98 m. • 2010

Berret Racoupeau

Realizzare una barca dove non esistono le cabine di poppa? Sembrava una follia, quando Beneteau presentò il primo Sense, chiedendo a Nauta di “inventarsi” un nuovo modo di concepire gli interni. In tanti hanno storto il naso, ma il successo della gamma ha zittito tutti i detrattori.

Baltic 50

15,24 m. • 1998

Tripp

Ci sono pochi dubbi: è uno dei cinquanta piedi più eleganti di tutti i tempi e ha avuto un ruolo di primo piano nell’indicare la via della customizzazione che oggi il cantiere finlandese segue totalmente.

Vismara 47 RC

15,3 m. • 2012

Vismara

La barca che rappresenta ancora oggi la nuova generazione di cuiser-racer firmati dal cantiere italiano: sopra aggressiva, sottocoperta comoda. E il minimalismo la fa da padrone.

Jeanneau Sun Odyssey 51

15,35 m. • 1989

Farr

Una vera e propria casa al mare, prodotta fino al 1996 in un centinaio di esemplari. E che interni: lo specialista Andrew Winch ha sfruttato ogni centimetro di spazio, creando uno stile che ha fatto scuola.

Sagittario

15,5 m. • 1972

Sciarrelli

Un progetto per la Marina Militare, che il mitico progettista e costruttore triestino portò a termine in meno di ottanta giorni. Elegante e veloce, vinse ben dieci anni dopo il varo due edizioni di fila della Middle Sea Race (1980 e 1981).

Catana 47 Carbon

15,54 m. • 2009

Barreau

Il cantiere transalpino è stato il primo a portare la fibra di carbonio nella produzione di serie di catamarani. Un quindici metri e mezzo velocissimo e robusto.

Nautor’s Swan 51

15,62 m. • 1981

Frers

Un progetto che si è sempre distinto per eleganza e prestazioni, tanto da vincere dieci anni dopo la sua nascita il Campionato italiano IOR. Vederlo navigare sotto vela è ancora un piacere per gli occhi.

Paul Ricard

16,5 m. • 1978

De Bergh

Dieci anni dopo il Pen Duick IV, nel 1978, Eric Tabarly si fa progettare un altro trimarano avveniristico dotato di foils. Una barca che gli diede tanti problemi, ma con la quale stabilì il record di traversata atlantica nel 1980 in soli dieci giorni.

Fila

18,28 m. • 1997

Finot

Fu a bordo di questo Open 60 dotato di un’innovativa chiglia basculante che il mondo intero conobbe Giovanni Soldini: non solo per il successo all’Atlantic Alone e all’Around Alone del 1999, ma anche per il salvataggio, in quest’ultima regata, di Isabelle Autissier, rovesciata nel Pacifico.

Solaris One 60

18,95 m. • 2010

Tripp

Un cruiser-racer leggerissimo e resistente, sul quale le paratie principali sono in composito, mentre scafo, coperta e struttura sono realizzati in infusione con la tecnica del sacco a vuoto. Una barca firmata Bill Tripp che ha reso inconfondibile il profilo dei modelli Solaris in tutto il mondo.

Australia II

19,21 m. • 1983

Lexcen

Un nome che suona ancora come un incubo per tutti gli americani: è la barca che dopo 132 anni strappò l’America’s Cup dalle mani degli USA. Indimenticabile la sua chiglia con le alette, che venne tenuta nascosta da una gonna. Facendo impazzire di rabbia Dennis Conner.

Oyster 625

19,37 m. • 2011

Humphreys

Il blue water inglese per definizione, ricco di dotazioni, di comfort, con un pozzetto centrale a prova di tempesta. è il simbolo del giramondo chic. Molto chic.

WOR 60

19,5 m. • 1993

Nell’edizione della Withbread del 1993-94, i WOR 60 si affiancarono ai maxi. Non vinsero, ma ne decretarono la scomparsa. Perché erano molto più esasperati ed economici. Infatti nell’edizione ’97-’98 le 32.000 miglia della regata furono percorse solo da WOR 60.

Swan 65 Peak

19,80 m. • 1973

S&S

Per molti, è la barca più elegante di tutti i tempi. Linee classiche, armo a ketch, capace di grandi prestazioni. Sayula, il primo esemplare mai costruito, vinse addirittura la prima edizione della Whitbread. Correva l’anno 1973.

Azzurra

19,98 m. • 1983

Vallicelli-Mariani-Sironi-Ferri

La più amata dagli italiani, segnò l’ingresso dei nostri colori nel gotha della vela. Alla Louis Vuitton Cup del 1983 raggiunse le semifinali, permettendosi di battere anche, nei gironi, quell’Australia II che poi vinse la Coppa.

MD65

20,01 m. • 2008

Brenta

Venti metri di pura eleganza italiana, che deve molto ai grandi fast cruiser che lo studio milanese di Luca Brenta aveva già gettato. Una “chicca” costruita in una miniserie di sei esemplari.

Advanced A66

20,46 m. • 2010

Reichel&Pugh

La barca che ha segnato l’ingresso di un cantiere italiano tutto nuovo nel mondo della vela. La carena offre grandi prestazioni, ma a conquistare sono soprattuto gli interni, firmati Nauta.

Endeavour

20,98 m. • 1934

Nicholson

Costruito come challenger della Coppa America, ha segnato un’epoca per l’utilizzo di materiali innovativi come l’alluminio. Un J-Class unico. Che però non riuscì a vincere la Coppa delle Cento Ghinee.

Vor 70 ABN Amro

21,5 m. • 2005

Kouyoumdjian

Dopo questo 70 piedi, le regate oceaniche non sono più state le stesse. Vinse la Volvo Ocean Race e decretò l’egemonia del progettista argentino, durata altre due edizioni.

Stormvogel

22 m. • 1961

Van de Stadt

Una macchina da guerra, per crociera e per regata, questo ketch in legno è ancora oggi ai primi posti in tutte le regate di barche d’epoca.

Pen Duick VI

22,25 m. • 1973

Mauric

Dopo due disalberamenti alla Whitbread del 1973-74, Tabarly forse si arrabbiò. E vinse la Ostar nel 1976, timonando da solo questo mostro pensato per un equipaggio di oltre quindici persone.

Hydroptère

22,78 m. • 2010

Thébault

Il sogno del volo, a contatto con l’acqua. Il simbolo della velocità in mare (per anni il record è stato suo con oltre 50 nodi raggiunti) è questo trimarano che oggi vuole battere i record in oceano.

Il Moro di Venezia

22,9 m. • 1992

Frers

Le notti italiane, in quell’ormai lontano 1992, furono piene di strambate e sfide all’ultima boa. Tutto merito della vittoria della Louis Vuitton Cup a San Diego da parte di questo gioiello voluto da Raul Gardini, che fu sconfitto solamente in finale contro il defender americano.

Karenita

22,94 m. • 1929

Alden

Correva l’anno 1929 quando scendeva in acqua questo gioiello che col nome di Scirocco fu la “casa” del grande divo Errol Flynn. è ancora oggi considerata una delle barche classiche più eleganti di ogni tempo.

Luna Rossa

23,8 m. • 2000

Peterson/Frers

La barca di Patrizio Bertelli che ci ha fatto sognare sfiorando la Coppa America contro i neozelandesi in casa loro, ma Russel Coutts non era d’accordo e ci rifilò un sonoro 5 a 0. Poco importa, Silver Bullet rimane inarrivabile.

Virtuelle

24 m. • 1999

Vallicelli/Starck

Un maxi che sconvolse i canoni estetici dell’epoca con il suo pozzetto circolare, opera di Philippe Starck.

Longobarda

24,32 m. • 1988

Farr

è la barca che segnò la fine del monopolio degli scafi firmati Frers nell’ambito dei maxi da triangolo. Uno dei suoi segreti? La zavorra in piombo che costituisce il fondo dello scafo.

Merit

24,57 m. • 1989

Farr

Ha emozionato tutto il mondo, diventando protagonista di un documentario. Ma Merit, alla Whitbread del 1989-90, si piazzò terza. Non importa, entrò nelle case degli italiani, anche grazie a un celebre spot.

My Song

25,5 m. • 1999

Reichel&Pugh

Un gioiello dalla doppia personalità: fuori è una macchina da corsa, dentro una raffinata barca da crociera. Una pietra miliare del compromesso tra prestazioni e comodità.

Steinlager 2

25,5 m. • 1988

Farr

Al comando di Peter Blake vinse la Whitbread del 89-90, dominando ogni tappa. Immortale.

Stealth

26 m. • 1996

Frers

Il genio di German Frers a disposizione dell’avvocato Agnelli: voilà un 26 metri tutto in carbonio, capace anche di vincere il Fastnet.

Oracle Team USA

26,2 m. • 2013

Il catamarano protagonista della più grande rimonta della storia: sotto 8 a 1 contro New Zealand, si aggiudica la Coppa America vincendo otto regate consecutive.

BMW Oracle

27,4 m. • 2010

Drummond

L’ala rigida fa il suo ingresso in America’s Cup. Ed è trionfo.

Southern Wind 100

30,2 m. • 2006

Farr

Uno dei modelli di maggior successo del cantiere sudafricano che ha cambiato il mondo dei maxi, realizzando piccole serie di scafi uguali, contenendo (si fa per dire) i costi.

Alfa Romeo 2

30,4 m. • 2005

Reichel&Pugh

Canting keel, ballast, winch idraulici. Nella sua doppia vita (oggi la conosciamo infatti come Esimit Europa) c’è una cosa che non cambia: vince sempre.

Rambler

31 m. • 2010

Kouyoumdjian

Il monoscafo di 100 piedi concepito per battere i record di velocità, c’è riuscito solo dopo una messa a punto drastica, prima di rovesciarsi al Fastnet nel 2011.

Mariquita

31,22 m. • 1911

Fife & Son

Elegantissimo, merita di essere il lista anche solo perché è l’unico 19 metri S.I. ancora navigante.

Wallygator

32,04 m. • 1994

Brenta

Oggi si chiama Nariida, ma per tutti gli appassionati rimane il Wally che ha cambiato il modo di concepire la vela, con soluzioni progettuali uniche.

Club Med

33,5 m. • 2000

Ollier

Il mostro che conquistò nel 2000 The Race, la regata intornò al mondo più pazza della storia. E diede inizio all’era dei “giganti”.

Tara

36 m. • 2000

Ollier

La goletta capace di trascorrere oltre 500 giorni bloccata nel mare artico, sfiornado il Polo. Tutto per studiare i cambiamenti del clima e salvare gli oceani.

New Zealand KZ1

36,57 m. • 1993

Farr

Quaranta persone erano appena sufficienti per condurre questa “portaaerei” alla Coppa America del 1988, quando fu ridicolizzata da quella vecchia volpe di Dennis Conner con un catamarano di 18 metri.

Ghost

37 m. • 2005

Brenta

Un gioiello la cui tuga in vetro ha segnato un’epoca, insieme al fatto che pozzetto e quadrato creavano un unico grande spazio.

Mari-Cha IV

42,32 m. • 2003

Briand

Due alberi gemelli, scafo in fibra di carbonio, capace di raggiungere i 40 nodi di velocità. Bastano i suoi numeri per renderlo immortale.

Wally Esense

43,7 m. • 2006

Tripp

A nostro parere il più bel wally mai realizzato. Completamente automatizzato, per costruirlo ci sono volute ben diciassette tonnellate di carbonio.

Maltese Falcon

88 m. • 2006

Dykstra/Perini

Il clipper sfornato da Perini può non piacere, ma i suoi tre alberi rotanti e i 2400 mq di tela sono caratteristiche impressionanti, che lo hanno fatto entrare di diritto nella storia della progettazione.

Sea Cloud

109,5 m. • 1931

Gibbs

Prima al servizio della US Navy, poi Yacht presidenziale della Repubblica Dominicana, questo gigante ancora in perfetto stato ha vissuto molte vite. E si può noleggiare!