Il progetto Signa Maris – Una rete di 38 porti per valorizzare il Sud Italia

Come promuovere al meglio il patrimonio culturale, naturalistico e paesaggistico del Sud Italia se non attraverso il mare? Eccola l’idea alla base del progetto Signa Maris, attuato dall’Organismo intermedio del POIn “Attrattori culturali, naturali e turismo” del MIBACT, con la collaborazione di Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa.

Un progetto che offre un’innovativa modalità di fruizione dell’offerta turistica italiana attraverso una rete di 38 porti turistici in Puglia, Sicilia, Campagnia e Calabria. L’obiettivo è intercettare nuovi flussi turistici utilizzando la nautica da diporto come segmento turistico per valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico dei territori.

Questo per ottenere più visitatori, più turismo, più funzionalità e servizi nei porti, oltre all’innalzamento degli standard di qualità dei servizi turistici e, più in generale, dell’offerta dei territori. Il sito internet del progetto, la pagina Facebook, il profilo Twitter e l’App per smartphone (iOS e Android) consentiranno ai turisti che approderanno nei porti della rete di ricevere tutte le informazioni necessarie su servizi, itinerari e percorsi suggestivi compresi. www.signamaris.it