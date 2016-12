La barca d’infanzia dei Kennedy Jr? Potete comprarla all’asta!

La barca a vela d’infanzia di John Fitzgerald Kennedy Jr., nato dall’unione del più celebre presidente degli Stati Uniti (da sempre amante della vela) e da Jacqueline Onassis, sarà battuta all’asta il prossimo 19 febbraio a Boston. Costruita nel Massachussets e utilizzata principalmente in Mediterraneo (in Grecia), la barca, un Beetle Cat (e più precisamente, la numero 1.426 sfornata dal cantiere), è lunga 12 piedi e larga 6 e fu realizzata nell’inverno del 1969/70 dalla Concordia Co. Inc.

L’imbarcazione di John Jr. (scomparso nel 1999) e della sorella Caroline è stata restaurata e riportata ai suoi accesi colori originali, con una coperta azzurro cielo e uno scafo giallo chiaro. Anche il nome è originale: “Scallop” (potremmo tradurlo “capasanta”, la conchiglia marina), come decisero di battezzarla i Kennedy. A confermare l’autenticità della barca tanti documenti e una lettera di Caroline Kennedy scritta all’attuale proprietario.

Per chi volesse partecipare all’asta, trovate le info sul sito www.rrauction.com