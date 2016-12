FOTOGALLERY Quando Miss Mondo ti sale in testa d’albero

Miss Mondo Rolene Strauss è di certo abituata a posare davanti alla macchina fotografica, ma, per una volta i ruoli si sono invertiti e la bella Rolene è salita in cima all’albero di una barca della Volvo Ocean Race, alla ragguardevole altezza di 30.3 metri, per scattare un selfie d’eccezione.

Persino gli atleti più preparati avrebbero qualche perplessità a scalare l’albero di una barca a vela, eppure la ventiduenne regina di bellezza di origine sudafricana, non si è fatta problemi a issarsi a oltre 30 metri per raggiungere la cima dell’albero di Dongfeng Race Team, l’attuale leader della classifica del giro del mondo a vela:

Rolene Strauss, che si è aggiudicata la corona di più bella del pianeta lo scorso dicembre a Londra, è stata aiutata dall’equipaggio a salire sull’armo, la cui altezza è pari a sei giraffe messe una sopra l’altra. La manovra è durata circa due minuti, dopo di che Rolene a potuto godere di una splendida vista dall’alto del porto e del race village di Sanya, sull’isola tropicale di Hainan, in Cina. “E’ stato bellissimo” ha detto. “Una vista incredibile. Mi è piaciuto uscire in mare e mi sono davvero innamorata di Sanya. Mi è proprio sembrato di stare in cima al mondo. Mi sono tenuta ben stretta all’albero, guardato giù verso la barca e poi ho scritto la frase “un mondo, una forza”. Se l’equipaggio lavorerà insieme, sarà più forte e andrà bene nella regata.” Dongfeng Race Team e il resto della flotta partecipante alla Volvo Ocean Race, partiranno la prossima domenica alla volta di Auckland, in Nuova Zelanda, per la quarta delle nove tappe. Il gran finale è in programma a Goteborg, in Svezia, a fine giugno.