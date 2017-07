Dehler, finanziamento a tasso zero per la barca o supersconto sull’albero

State valutando l’acquisto di una barca? Potrebbe essere il momento giusto. Sono molti infatti i cantieri che offrono sconti e promozioni.

TI FINANZIAMO META’ DELLA BARCA A TASSO ZERO…

Tra questi anche il tedesco Dehler, che per l’inizio del nuovo anno ha varato un’interessante promozione in collaborazione con il gruppo CGI Finance: il finanziamento a tasso zero per 5 anni sul 50% dell’importo della barca (di tutta la gamma proposta dal cantiere) che deciderete di acquistare, senza commissioni aggiuntive della banca.

…OPPURE, SE VUOI FARTI L’ALBERO IN CARBONIO…

In alternativa (le due offerte non sono cumulabili), avrete il 50% di sconto sull’albero in carbonio (grazie a una partnership con Pauger Composites) se deciderete di montarlo su questi modelli:

– Dehler 35 SQ

– Dehler 38

– Dehler 41

– Dehler 46

Come recitava un noto attore in una altrettanto nota pubblicità, “ocio però!”: l’offerta è valida fino al 31 gennaio 2015. www.dehler.it