Settembre e ottobre si avvicinano ed è tempo di grandi saloni internazionali: ecco in anteprima cinque accessori che faranno parlare di sé!

TORQEEDO – MOTORI ELETTRICI

La gamma di fuoribordo elettrici Torqeedo sbarca in Italia attraverso la distribuzione di Selva: potrete scegliere tra i modelli Ultralight 403, Travel 503 e 1003, Cruise 2.0 e 4.0 e Deep Blue. Si tratta di motori a impatto zero ottimi da montare sul proprio tender o su piccole barche a vela, dotati di batteria stagna integrata. www.commercialeselva.it

EBERSPAECHER – AIRTRONIC

Prodotto da Eberpaecher, Airtronic è un riscaldatore ad aria che si presta alle installazioni in retrofit. Il sistema utilizza combustibile attingendo direttamente dal serbatoio del carburante e si collega alle batterie di bordo, con un amperaggio molto basso. Potete comandarlo in remoto su tablet e smartphone. La versione da 2 kW consuma un litro di gasolio ogni tre ore. www.eberspaecher.it

WATT & SEA – CRUISING 300

La gamma di idrogeneratori Watt & Sea Cruising si è ampliata: il modello da 500 W è stato “uploadato” a 600 e l’azienda francese ha introdotto il nuovo 300 W (24 Ampere a 12 V). Pratici, silenziosi, in grado di generare energia anche a basse velocità, gli idrogeneratori sono disegnati in modo tale da ridurre al minimo l’attrito con l’acqua quando in funzione e sono facilmente sollevabili grazie a un sistema intuitivo di paranchi. www.gegrigging.it

ANTAL – ROLLER

Antal ha ideato Roller, un’innovativa bitta richiudibile: frutto di un sistema brevettato, è l’unica bitta che si apre e chiude anche quando la cima è avvolta su di essa ed è sotto sforzo. Basta un solo gesto della mano su uno dei due bracci per usufruire della funzione aggiuntiva: a mantenere la bitta in posizione aperta o chiusa pensa una sfera in ceramica di sicurezza. Roller è disponibile (in 4 misure per barche fino a 70 piedi) in alluminio anodizzato nero e argento. www.antal.it

SEABUNG

Prese a mare e valvole, se si rompono in navigazione, rischiano di fare danni grossi. Se dovete fare una riparazione in mare, invece di utilizzare il classico tappo di sughero affidatevi a Seabung, un asta in gomma flessibile da infilare nelle tubature che ha alla sua estremità una sorta di “ombrello” che sigilla la presa e impedisce all’acqua di entrare mentre riparate la perdita. www.adriaship.it