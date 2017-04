C30, il manifesto del “minimalismo da regata” firmato Cossutti

Minimale, evoluto e carrellabile. Così si presenta il C30 di Bluemarine, la barca da regata che Maurizio Cossutti ha realizzato per l’armatore triestino Antonio Masoli, con la speranza che possa prendere piede come classe monotipo. Si tratta di un vero e proprio “derivone” performante che però ben si adatta alle esigenze degli amanti del daycruising “sportivo”.

GUARDA IL C30 IN NAVIGAZIONE

UN DESIGN ELEGANTE E AGGRESSIVO

Il design, che prende spunto dai monotipi di maggiori dimensioni, è caratterizzata da una coperta pressoché piatta e senza tuga, con tanto di pozzetto ampio (soluzione resa possibile dal punto di baglio massimo spostato verso poppa) configurato per la regata. Altre caratteristiche “corsaiole” sono la prua ad angolo inverso e il bulbo dalle dimensioni importanti per garantire un alto momento raddrizzante. L’imbarcazione è facilmente gestibile anche in equipaggio ridotto.

MINIMALISTA E CARRELLABILE

A bordo è stato eliminato tutto il superfluo, rendendo il C30 un piccolo manifesto minimalista: ove possibile, grilli e bozzelli sono stati sostituiti con loop in tessile. L’albero scomponibile è in carbonio, a sezione circolare. Il peso totale dello scafo è inferiore alla tonnellata: C30 è studiata per poter essere facilmente trasportabile su strada (quindi nei limiti previsti dalle normative italiane) verso i luoghi di regata al traino di una normale autovettura. www.bluemarine.biz

SCHEDA TECNICA

Lunghezza fuori tutto 9,14 m

Baglio massimo 3,00 m

Pescaggio 2,50 m

Dislocamento 990 kg

Sup. velica 64 mq

Gennaker 105 mq

Ballast 150 l cad.

Progetto Cossutti Yacht Design



SCOPRI TUTTE LE NOVITA’ IN TEMPO REALE SUL SITO VELAFESTIVAL.COM